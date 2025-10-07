Tribune libre

Les songes de la Sionge devenus réalités…

Cette lectrice revient sur l’exposition des Imagiers de la Gruyère, qui s’est achevée le 30 septembre et qui proposait une quarantaine d’œuvres le long de la Sionge.

Il fallait oser faire cette exposition en pleine nature! Mais quel succès! Un immense MERCI aux organisateurs. Dans la création vivante du plus grand Créateur, toutes les créations de ces artistes ont été mises en valeur parfaitement au fil des saisons! Aucune salle n’aurait pu reproduire cela. Combien j’ai besoin de vous, chers artistes, pour élargir mon horizon, sortir de ma zone de confort, faire réfléchir, faire sourire! Rarement une exposition m’a permis d’avoir autant d’interactions entre toutes les générations et m’a procuré autant de joie! Bravo et merci beaucoup!

Nancy…