Tribune libre

Un regard sur la médecine

Ce lecteur évoque une expérience qu’il a vécue et s’interroge sur les coûts de la santé.

Sur son lit de mort, Louis XVIII aurait fait ce calembour à ses médecins: «Allons, finissons-en, Charles attend.» Quelque deux cents ans plus tard, les chambres françaises attendent de légiférer à nouveau sur l’euthanasie et se prononceront avec un nouveau gouvernement.

Les médecins d’autrefois pratiquant essentiellement la saignée, la purge et le lavement, n’ont-ils pas euthanasié une multitude de patients dans l’ignorance?

Quant aux charlatans, on les trouve aujourd’hui dans les médecines parallèles. Pourtant, je ferai le reproche aux médecins spécialistes de très peu s’entretenir avec le patient en songeant un peu trop à l’acte médical très bien facturé. J’en ai fait…