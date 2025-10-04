Un «exploit scientifique» sur un glacier du Pamir

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG. Une équipe internationale de scientifiques, coordonnée par l’Université de Fribourg, a réussi à extraire deux carottes de glace de plus de 100 mètres de longueur sur la calotte de Kon Chukurbashi, à 5800 mètres d’altitude au Tadjikistan. «Nos collègues sont parvenus à extraire deux carottes, la première de 104,7 mètres et la seconde de 105 mètres», se réjouit Martin Hölzle, professeur de géosciences. Une prouesse logistique et scientifique qui offre «la première archive glaciaire profonde de haute altitude dans le Pamir, à une époque où de telles opportunités se font de plus en plus rares», relève l’Université de Fribourg dans un communiqué. L’une des carottes sera intégrée au projet Ice Memory, destiné à préserver pour les générations futures les traces…