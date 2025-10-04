Une centaine de places à créer

Le canton de Fribourg veut développer l’offre en faveur des personnes en situation de handicap.

MARC-ROLAND ZOELLIG

SOCIÉTÉ. Pour répondre aux besoins des Fribourgeois adultes en situation de handicap, le Conseil d’Etat entend augmenter la capacité d’accueil des différentes institutions leur proposant des solutions d’hébergement et d’occupation, ainsi que des prestations ambulatoires. Sa planification 2026-2030 en la matière a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée vendredi à la Fondation Saint-Louis, à Fribourg, l’une des plus grandes institutions spécialisées dans l’accueil et l’encadrement de personnes présentant des problématiques psychiques dans le canton. Objectif: créer 111 places supplémentaires (81 d’hébergement et 30 d’occupation), dont 20% destinées aux…