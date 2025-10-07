Wirz «fier» de son baptême européen

CYCLISME. Simon Wirz gardera un bon souvenir de ses premiers championnats d’Europe disputés la semaine dernière en Ardèche. Aligné sur l’épreuve espoir du contre-la-montre, l’Echarlensois de 20 ans a terminé 23e (sur 35 classés), à plus de deux minutes du vainqueur belge Jonathan Vervenne (30’27). «Malgré un niveau de concurrence extrêmement élevé, ces championnats d’Europe ont été une très belle expérience et m’ont amené beaucoup de fierté», a commenté Simon Wirz sur ses réseaux sociaux. Sélectionné pour la course en ligne, le Bullois Ilian Alexandre Barhoumi n’a, lui, pas pris le départ. QD