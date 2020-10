Dans la jungle de béton

Zidrou et Frank Pé

LA BÊTE, T.I

Dupuis

Animal sympathique doté d’une queue démesurée, le marsupilami a été inventé par André Franquin dans les aventures de Spirou et Fantasio. Depuis, il est devenu un personnage récurrent de la série, puis de son propre titre, de dessins animés et même d’un film. Cette bizarrerie de la nature est drôle, lumineuse, combative et adorable, son monde coloré et fantastique. Le scénariste Zidrou a décidé de transposer l’un et l’autre dans un univers très réaliste, plus sombre, somptueusement illustré par Frank Pé. Si l’idée paraît étrange et suit le traitement récent du groom en rouge, le premier tome – sur deux – de La Bête surprend en très bien.

Belgique, dans les années 1950. La pluie ne cesse de tomber. Un cargo arrive dans le port d’Anvers avec trois…