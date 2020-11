Michel Simonet reçoit un prix de la Migros

Le balayeur de rue et auteur fribourgeois Michel Simonet, 59 ans, est le lauréat du Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg 2020, doté de 50 000 francs, communique l’entreprise. Après le succès de son premier roman Une rose et un balai, le célèbre balayeur à la rose entend mettre à profit ce prix pour se consacrer entièrement à l’écriture d’un deuxième livre: «Il y eut bien des matins où tout me venait pour prendre la plume, et j’avais un balai en main…» témoigne-t-il, cité par le communiqué. Père de sept enfants et déjà grand-père, il prévoit de raconter cette fois les anecdotes de sa vie familiale notamment. Après des études supérieures, Michel Simonet avait décidé, par conviction, de travailler comme balayeur de rue en ville de Fribourg. C’était il y a près de trentecinq ans.…