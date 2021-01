L«Avortées» devant la justice

Editée par la Société d’histoire, une recherche propose un regard inédit sur l’avortement à Fribourg, à travers les archives judiciaires. Morgane Pochon y décortique le vécu et les témoignages d’une centaine de femmes saisies par la justice, entre 1930 et 1970.

PRISKA RAUBER

L'avortement, «épine irritative» de toute société. Abordant la question sous un angle historique, la recherche de Morgane Pochon, éditée par la Société d’histoire du canton de Fribourg, a le mérite de dépassionner le débat. Et celui de poser quelques constats éclairants: aujourd’hui comme alors, dans la légalité ou l’illégalité, malgré les risques, le poids de la morale et le coût émotionnel, des femmes avortent. Et pas forcément des femmes marginales ou violées, mais des femmes mariées, déjà mères de famille. Ce…