François Pharisa dirigera la rédaction dès cet automne

François Pharisa succédera à Jérôme Gachet, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Le conseil d’administration regrette sa décision et le remercie de son travail, de son engagement et de son dévouement durant plus de onze ans. Lors de son départ, à la fin du mois d’août, nous reviendrons sur son parcours et sur les points forts de ces années passées à la tête du journal. François Pharisa (31 ans) a obtenu un master en sciences historiques et un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité à l’Université de Fribourg. Entré à la rédaction il y a quatre ans, il dirigera une équipe de talent et pleine de motivation afin de produire un journal indépendant de qualité. Tout en tenant compte des nouvelles technologies de diffusion, il veillera à ce que LaGruyère conserve ce lien indéfectible qui l’unit à ses lecteurs et à sa région depuis 136 ans. Ce journal restera, nous en sommes convaincus, indispensable et incontournable dans le sud du canton. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION