Un œil sur la fabrique

Colum McCann

LETTRES À UN JEUNE AUTEUR

Belfond / 176 pages

Cinquante-deux missives, une par semaine, et autant de conseils pratiques: à la manière des Lettres à un jeune poète de Rilke, Colum McCann s’adresse à tout écrivain débutant. Mais pas seulement: ses Lettres à un jeune auteur prennent certes les allures d’un guide et d’un encouragement, mais permettent aussi à chaque lecteur de jeter très concrètement un œil sur la littérature telle qu’elle se fabrique.

Brillant romancier (Les saisons de la nuit, Et que le vaste monde poursuive sa course folle…), cet Irlandais installé à New York aborde, avec humour et bienveillance, des sujets comme la langue, la structure, l’intrigue, les personnages ainsi que des aspects très pratiques: «Aie toujours un carnet sur toi», «Où écrire?», «Lire,…