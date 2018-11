Les Concerts de l’avent reprennent

Ce dimanche, à l’église de Villars-sur-Glâne, débute la 42e édition des Concerts de l’avent. L’ensemble vocal Tenebrae Consort, de Londres, proposera des chansons populaires du monde, des chants de Noël classiques, mais aussi des morceaux des Beatles et du répertoire américain. La suite du programme comprend un concert anniversaire pour les 40 ans de l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne: il interprétera, le 9 décembre, le Messie de Haendel, en compagnie de l’Academy of Ancient Music de Cambridge. Le 16 décembre, le violoniste Renaud Capuçon et le Wiener Concert-Verein proposeront des œuvres de Mozart, Mendelssohn, Dvorak et Schubert. Enfin, le 23 décembre, quatre musiciens fribourgeois viendront clore cette édition: Marc-Olivier Broillet, Jean-François Michel, Laurent Tinguely et…