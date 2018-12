Magasins ouverts une heure de plus

Le bras de fer continue entre la faîtière des commerçants et le syndicat Unia. Jeudi, le Tribunal cantonal a pris les mesures provisionnelles urgentes réclamées, la veille, par l’Association fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services (AFCAS). En clair: tous les magasins de la capitale peuvent ouvrir jusqu’à 17 h aujourd’hui, samedi 15 décembre. Pour ce qui est de samedi prochain en revanche, rien n’est décidé: le TC veut d’abord en discuter avec les parties.

L’AFCAS recourait contre la décision du préfet de la Sarine prise mardi: Carl-Alex Ridoré admettait partiellement les arguments d’Unia et limitait la prolongation d’une heure de l’ouverture des magasins aux seules rues de Romont et de Lausanne ainsi qu’aux quartiers du Bourg, de l’Auge et de la Neuveville, les 15 et 22…