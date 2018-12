The Patriot, le chemin de la liberté

RTL9, MERCREDI, À 20 H 40

Caroline du Sud, 1776. La colère gronde dans les rangs des Indépendantistes. Il semble que la guerre contre les Anglais soit désormais inévitable. Benjamin Martin, père veuf de 7 enfants, ne sait que trop bien le prix d’une guerre et s’élève contre cette idée. Mais lorsque son fils aîné s’engage contre son avis et que les exactions des Anglais se multiplient, Benjamin va devoir à son tour se jeter à corps perdu dans la guerre, pour le bien de ses enfants et de sa nation… ■