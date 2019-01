En retrait, la relève régionale doit trouver son second souffle

La saison de ski-alpinisme s’ouvre – ce week-end aux championnats de Suisse à Rothwald – avec ce constat nouveau: aucun régional ne figure parmi les cadres de l’équipe de Suisse seniors, espoirs et juniors. Président du Centre régional ouest de ski-alpinisme, Gérard Spicher appelle à faire de nouveaux efforts au niveau de la promotion.

QUENTIN DOUSSE

Entre l’espoir des uns et les réprobations des autres, une réalité à l’orée de cette nouvelle saison: les skieurs-alpinistes du Sud ont peu à peu disparu des cadres du Swiss Team, chapeauté par le Club alpin suisse. Au nombre de six il y a quatre ans encore, les régionaux ne figurent plus au sein des sélections seniors, espoirs et juniors pour cet hiver. Seuls les cadets Robin et Thomas Bussard ont été retenus parmi les 27 athlètes (dont 14…