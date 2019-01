De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

On pouvait rester en pyjama et on en profitait. Même quand il y avait de la neige dehors, on ne réclamait pas pour sortir. Et puis, on mangeait dans le salon, peut-être un plat de pâtes, plus sûrement des tartines. C’était ce mois de janvier, qui peut paraître interminable. Parce que Noël s’efface et que carnaval est encore loin. Mais heureusement, au cœur des grands froids, il y avait le week-end de Kitzbühel.

Les autres courses, on les regardait aussi, mais Kitzbühel c’était à part. On frissonnait à l’idée de revoir cette piste, la Streif, qu’on connaissait pourtant par cœur, et on avait peur pour les gaillards qui étaient en haut, des fous, des cascadeurs, des hé- ros. Le roi, c’était Klammer. Il avait…