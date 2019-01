Sport express

SKI ALPIN



Lucia Ruffieux et Camille Jacqueroud et Jan Gaillard qualifiés pour la finale

Plus de 1000 jeunes skieurs ont participé le week-end dernier aux Diablerets aux deuxième et troisième courses qualificatives pour la finale du Grand Prix Migros. Une finale qui aura lieu fin mars à Sörenberg (Lucerne), et pour laquelle seuls les trois premiers de chaque catégorie ont décroché leur ticket.

Grand Prix Migros, courses qualificatives sous forme de slalom géant. Résultats des meilleurs régionaux



Filles

2011: 1. Laurane Currat (Puplinge) 43’’89; puis: 7. Clémence Deladoey (Riaz) 59’’94 – 9 classées.

2010: 1. Delinda Guisolan (Noréaz) 44’’10; puis: 3. Dehlia Savoy (Riaz) 44’’26; 4. Elise Cuennet (Riaz) 44’’40; 7. Julie Suchet (Pringy) 45’’00; 13. Nora Gavillet (Romont) 47’’20 – 32 classées.

