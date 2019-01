Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05



Vivre après une agression

La Suisse romande est régulièrement le théâtre d’agressions violentes et choquantes. Nous avons rencontré les victimes de ces drames et leurs proches. Pour elles, le chemin de la reconstruction physique et mentale est pénible…

Je retourne chez ma mère

Crise économique, divorce… De plus en plus d’adultes sont contraints de retourner vivre chez leurs parents. Les sociologues parlent d’enfants boomerang. Parfois eux-mêmes parents, ils redébarquent chez papa-maman avec leur progéniture… ■