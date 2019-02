Du metal de chez nous

Deux groupes bernois et un fribourgeois se partageront la soirée metal programmée ce jeudi à Fri-Son (dès 20 h). Avec en tête d’affiche Unhold, un groupe qui, depuis vingt-cinq ans, s’est établi une solide réputation avec sa fusion de noise-rock, de sludge et de postmetal. Autre Bernois, le trio E-L-R s’est formé en 2016 avec d’anciens membres de Sum of R et de Horace. Enfin, les cinq Fribourgeois de Falcifer annoncent qu’ils souhaitent «distiller leurs versets occultes dans un vrombissement sonore qui emprunte sa pesanteur au doom et sa noirceur au black metal». www.fri-son.ch.