Référendum «contre les 17 h le samedi» déposé

Le comité référendaire contre l’ouverture des magasins le samedi jusqu’à 17 h a remis ses signatures, jeudi à la Chancellerie d’Etat. Les 9030 paraphes étaient contenus dans des sacs à commission de diverses grandes enseignes. La satisfaction était de mise parmi les membres du comité «contre les 17 h le samedi». Sous réserve de la validation des signatures auprès des communes – 6000 doivent être recevables – la votation sur la loi sur l’exercice du commerce, modifiée en octobre par le Grand Conseil, devrait tomber le 23 juin. «Les grandes enseignes demandent plus de flexibilité et parlent de Fribourg comme d’un anachronisme avec son horaire de fermeture à 16 h», ont expliqué les intervenants. Ceux-ci représentaient les syndicats Unia, Syna, SEV et Syndicom, l’Union syndicale…