Ouverture de la saison dimanche, à 7 h

PÊCHE. La saison de la pêche ouvre dimanche à 7 h et prendra fin le 6 octobre. C’est la fin de la pause hivernale, à quelques exceptions près, précise le communiqué du Service des forêts et de la faune. Les lacs de Schiffenen et de la Gruyère sont ouverts toute l’année. Quant à la Sarine limitrophe du canton de Berne, la Singine froide et la Singine limitrophes du canton de Berne, elles ne seront ouvertes qu’à partir du 16 mars. Le Règlement concernant l’exercice de la pêche concédée par permis (RPêche) est revu tous les trois ans. Avec le nouveau RPêche promulgué cette année, les prescriptions en matière de pêche demeurent inchangées, à quelques exceptions près. Dans la réserve naturelle du lac de Pérolles, les zones de roselières ont été précisées. D’autre part, pour des raisons de…