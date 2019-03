Zones d’activité mal situées

«Le canton de Fribourg a renforcé, au cours de ces dernières années, sa position de cantondortoir», déplore le député Vert Bruno Marmier (Villarssur-Glâne). Il estime que rien n’a été fait pour inverser cette tendance, «bien au contraire», et s’interroge sur l’action du Gouvernement.

Celui-ci lui précise que, contrairement à ce qu’affirme le député, la proportion de zones d’activité ne diminue pas. Le canton compte 10 256 hectares de zones à bâtir, dont 1475 de zones d’activité (chiffre d’octobre 2018). La proportion des zones d’activité dans les zones à bâtir est stable, à un peu plus de 14%, depuis 2015. Malgré que «27 révisions générales et 76 modifications partielles de Plans d’aménagement local ont été approuvées» entre 2015 et 2018.

En revanche, le Conseil d’Etat est d’accord avec…