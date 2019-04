Coup de balai dans différents quartiers

La ville de Fribourg soutient les associations, les écoles et les entreprises qui participeront à l’action cantonale Coup de balai. Tout commencera demain par un ramassage de mégots au centre-ville par les collaborateurs des hôtels Ibis. Samedi, des étudiants de la Haute Ecole de gestion nettoieront la forêt située en face du parc du Domino. Les élèves des CO de Jolimont et du Belluard s’activeront mercredi prochain. Une action «clean-up» aura lieu dans le cadre de l’éco-festival The Green Wave à BlueFactory le 13 avril. Un nettoyage des berges de la Sarine est prévu le même jour.