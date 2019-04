Il est encore temps d’harmoniser notre ville

Pour ce lecteur, député et conseiller général socialiste, la professionnalisation du Conseil communal bullois permettra un meilleur urbanisme.

A Bulle, les gabions ont laissé la place à des grues (hélas, de construction). Les grues laissent leur place à des immeubles, qui se concurrencent par leur laideur et leur manque de cohérence. Ce constat est navrant, mais il est partagé par nombre de Bulloises et de Bullois. Nous faut-il réagir? Comment faire bouger les choses? Quand bien même il n’existe pas de solution magique pour reverdir d’un coup de baguette notre cité, la proposition de professionnalisation du Conseil communal me convainc pleinement. Bulle doit avoir un Exécutif fort, composé de personnes qui se consacrent pleinement à l’édifice d’une politique publique ambitieuse. Il est…