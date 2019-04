Ursy a bien résisté au défi physique

Réduits à dix dès la 40e, les Glânois n’ont pas abdiqué sous la pression singinoise, constante en deuxième mi-temps. Même s’ils ont concédé l’égalisation. Un bon point.

GILLES LIARD

2e LIGUE. A l’aube de ce deuxième tour, Daniel Rieder espérait trouver cette solidarité et cette abnégation qui avaient cruellement manqué à sa troupe, l’automne dernier. Eh bien, le message du technicien d’Ursy a été reçu cinq sur cinq, dimanche en matinée. Engagement et organisation sans faille, le tout saupoudré d’une belle dose de bonne volonté, ont permis à ses hommes de relever le défi physique imposé par Planfayon. Quand bien même ils ont été privés de Xavier Conus dès la 40e minute, à cause d’un double carton jaune. Une sanction logique, conséquence d’une faute d’antijeu inutile en ligne…