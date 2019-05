L'ancien conseiller d'Etat Joseph Cottet s'est éteint

Joseph Cottet s'engagea en politique sous les couleurs du PAI, puis de l'UDC. Elu au Conseil communal de Bossonnens, il devint syndic en 1962, fonction qu'il conserva jusqu'en 1971. Parallèlement, il fut élu député de la Veveyse, en remplacement de Robert Colliard, démissionnaire, et siégea au Grand Conseil de 1957 et 1971.

Il accéda au Conseil d'Etat en 1971. Il dirigea la Direction des affaires militaires, de l'agriculture, des forêts et des vignes dès son élection et jusqu'à la réorganisation de 1973, puis celle de l'agriculture, de la police et des affaires militaires jusqu'en 1981. Il est élu en 1983 au Conseil national et siège comme parlementaire UDC jusqu'en 1987.

Très engagé dans la cause agrarienne, Joseph Cottet fut notamment secrétaire cantonal du Parti des paysans, des artisans et des indépendants et déacteur de son organe, Le Courrier fribourgeois.

La biographie de Joseph Cottet sur le site de l'Etat de Fribourg: https://www.fr.ch/ce/institutions-et-droits-politiques/gouvernement-et-a...