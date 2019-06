Course d’orientation en vitrine à Bulle

COURSE D’ORIENTATION. Pour la deuxième année consécutive, le Groupement de course d’orientation (GCO) de la Gruyère organise son épreuve populaire à Bulle. Celle-ci se déroulera en ce lundi de Pentecôte dans la forêt de Bouleyres. Les départs se font librement entre 9 h 30 et 12 h 30. Cinq parcours (de 2,2 à 7,2 kilomètres de distance) ont été dessinés pour cette compétition ouverte à tous. «Tout le monde, de 8 à 90 ans et non-licencié compris, est le bienvenu, souligne la cheffe de course Nathalie Cuperus. Il y aura un volet compétition, puisque notre course compte pour la Coupe fribourgeoise juniors, et un volet découverte. Relancer la discipline et redonner goût aux jeunes à notre sport, souvent abandonné après l’école obligatoire, sont deux des objectifs de cette journée.» Pour ce…