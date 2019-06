La famille au cœur

Lorenzo Marone



LA TRISTESSE A LE SOMMEIL LÉGER

Belfond, 384 pages

Après deux livres plus discrets, La tentation du bonheur a mis en lumière Lorenzo Marone en 2016. Avec La tristesse a la sommeil léger, cet ancien avocat napolitain confirme un talent rare pour imbriquer humour et émotion. Il possède aussi une finesse singulière pour décortiquer les relations familiales et leur lot de non-dits. Le tout avec un sens de la construction affûté: son roman se déroule le temps d’un dîner familial, éclaté en de multiples flash-back.

Erri, le narrateur, apprend que son épouse Matilde est enceinte, alors qu’elle vient de le quitter pour un collègue de travail, après qu’ils eurent, pendant des années, ardemment souhaité un enfant. Ce n’est là qu’un aspect de cette histoire brillamment orchestrée, au…