The Raconteurs, deux alter sans ego

Après huit ans de silence, The Raconteurs ont sorti hier leur troisième album, Help us stranger. Avec toujours cette envie de pousser chaque musicien dans les cordes.

CHRISTOPHE DUTOIT

Pour certains, The Raconteurs ont écrit leur plus belle chanson au premier jour des retrouvailles entre Jack White et Brendan Benson. Ces quatre accords magiques de Steady, as she goes, les quelques notes de cette intro mystérieuse, les voix entremêlées des deux alter ego, ces solos de guitares écorchées et furibondes…

Dans les années 1990, les deux gaillards s’étaient connus sur les bancs de l’école du garage rock, dans la banlieue de Detroit. A quelques encablures de là où Iggy Pop formait ses Stooges trente ans plus tôt. Benson fut le premier à décrocher un contrat sur un label majeur. «Il était le…