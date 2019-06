Surf, rockabilly, metal et autres joyeusetés

Ce vendredi (21 h), le Nouveau Monde, à Fribourg, propose une soirée au parfum vintage, avec les Russes de Messer Chups, trio de surf rock’n’roll «qui va plaire aux fans de rockabilly tout comme aux amateurs des bandes-son de Tarantino». Le groupe de rockabilly zurichois The Peacocks sera aussi de la partie. Samedi (21 h), ambiance metal fribourgeois, avec un tout nouveau groupe pour ouvrir la soirée, Odrÿaz, suivi par un double vernissage, celui de Restless soul des Singinois d’Emerald et de Them, de Mesmerised. www.nouveaumonde.ch.