Comment nourrir 1,5 mia de Chinois?

Parmi les nombreux défis auxquels fait face la Chine, la question alimentaire constitue un enjeu de taille. Comment nourrir ses habitants avec un système agricole archaïque? Abonentendeur dresse ce soir un portrait de ce secteur en pleine expansion.

Pays de tous les superlatifs, la Chine assoit depuis maintenant deux décennies son hégémonie économique, militaire et technologique sur le reste de la planète. Certains y voient des occasions commerciales évidentes, à l’image de la Suisse (le président Maurer était en visite d’Etat en avril dernier), et n’hésitent pas à développer partenariats et contrats. D’autres, en revanche, craignent pour la stabilité du monde, ou plutôt pour leur stabilité personnelle, à l’image d’un certain géant étasunien.

Mais la Chine ne serait-elle qu’un géant aux…