Trois blessés dans un carambolage à Châtel-St-Denis

Dimanche, vers 16 h 30, une automobiliste de 19 ans circulait sur la route cantonale de Châtel-Saint-Denis en direction des Paccots. Sur le viaduc enjambant la Veveyse, elle a dévié sur la gauche et a percuté deux véhicules qui arrivaient en sens inverse. L’un d’eux a alors été projeté sur la voie opposée et est entré violemment en collision avec deux autres autos conduites par une femme de 59 ans et un homme de 44 ans. Ce dernier a été légèrement blessé, ainsi que la conductrice de 19 ans. Une passagère du premier véhicule, âgée de 79 ans, a également été blessée et a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers. Pour les besoins des opérations de secours, le tronçon de route concerné a été fermé à la circulation pendant plus de trois heures.