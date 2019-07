Une déception «monumondiale»

Cinq Fribourgeois – dont deux Gruériens – ont participé dimanche aux Gets (France) à la quatrième manche de la Coupe du monde de VTT. D’habitude à la bagarre dans le peloton mondial, ils ont cette fois-ci pris une leçon. Reportage entre espoir et déception.

QUENTIN DOUSSE, LES GETS

Ils étaient venus pleins d’espoir et d’ambition, soutenus par leur famille, amis et une belle délégation du VC Fribourg. Des Gets, où s’est tenue dimanche la quatrième épreuve de la Coupe du monde de crosscountry, les cinq Fribourgeois en lice n’ont ramené qu’un lot de déceptions, de doutes, voire d’incompréhensions. Trop éloignés de leur forme et, logiquement, des meilleurs mondiaux. Comme assommés par la chaleur et, plus sûrement, par la cadence infernale de Nino Schurter et Cie. «Il n’y a aucune excuse.…