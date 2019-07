Valider le savoir par un projet

La formation compte parmi les atouts systématiquement cités quand est évoqué le canton de Fribourg. Alors cet été, La Gruyère pousse la porte des hautes écoles et présente l’un de leurs projets innovants. Quatrième épisode avec l’Heptabox, le semainier intelligent, lauréat de l’Innovation Challenge de la Haute Ecole de gestion.

PRISKA RAUBER

Pour acquérir le savoir académique, il suffit de bouquins. Pour valider ce savoir, il faut des écoles et des professeurs. Pour le matérialiser, des projets concrets. Le semainier intelligent en est un. Baptisé Heptabox, il a été imaginé et conçu par six étudiants de la Haute Ecole de gestion (HEG-FR) et de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), dans le cadre de la première édition de l’Innovation Challenge. Ce concours…