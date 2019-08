Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

TOUS LES OFFICIERS SUBALTERNES des classes 1985 et 1986 avaient jusqu’à ce samedi pour faire leur tir obligatoire. Ils ne savaient pas encore écrire que le mur de Berlin s’effondrait, et les voilà maintenant avec une arme de service à la main. Ne dites pas que la Suisse est sans Histoire.

SI ON VOUS INTERPELLE en vous disant «pumtrack», souriez, ne répondez rien et continuez à marcher, tranquillement, sans montrer de signe de stress. Pumtrack? Ce n’est pas une agression, mais un sport, semble-t-il, qui se pratique avec un vélo, un BMX ou un VTT, et c’est encore mieux en montagne (à ce qu’on dit). Un truc de ouf, quoi, mais pas méchant. La preuve, ce week-end à La Berra, c’est prix forfaitaire pour découvrir quatre activités sportives, dont le fameux pumtrack. Si on…