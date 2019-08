Des pièces en béton imprimées en 3D en quelques minutes

La start-up Mobbot, soutenue par Fri Up et établie à BlueFactory, fabrique des produits en béton sur mesure grâce à un système d’impression 3D. Sa fondatrice Agnès Petit explique les objectifs futurs de cette technique développée à Fribourg. Un savoir-faire unique en Suisse.

MAXIME SCHWEIZER

START-UP. Tout au sud du site BlueFactory, un hangar. Et dans ce hangar, l’atelier de fabrication de Mobbot. Son système d’impression 3D y façonne des centaines de tonnes de béton en un rien de temps. Son mode opératoire? Un système d’impression 3D unique en Suisse. A la tête de cette start-up, Agnès Petit, tout juste quarantenaire et active dans le domaine de la construction depuis plus de douze ans.

La caractéristique de Mobbot (pour robot mobile), c’est sa rapidité et sa fiabilité. Son robot peut…