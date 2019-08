En avant les histoires!

Les films qu’on n’a pas vus



VIANDE ET PLASTIQUE. Des personnages miniatures et des coqs plus grands que nature. Entre les Playmobil et les héros de Fast & furious, il y a un monde de triceps et de biceps. Une même autodérision toutefois. On n’est pas sérieux quand on est un Playmobil. Pas davantage quand on est Dwayne «the Rock» Johnson (avec des muscles pareils, vous fendez les poires les plus crispées).

Pour ceux qui n’ont pas sauté du véhicule en marche, nous en étions à Fast & furious 8. Et voilà qu’un film dérivé vient s’ajouter à ce qu’il faut bien appeler par son nom: une saga. Ça fait vroom, bang et pan! Les mêmes onomatopées que dans Playmobil qui se la joue grand film d’aventures. Monsieur Lego n’a qu’à bien se tenir. Sinon, il y a C’est quoi cette mamie?! avec Chantal Ladesou:…