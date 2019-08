Toujours de quoi batailler

Coup de plume

PAR KARINE ALLEMANN

L’autre jour en terrasse, un collègue a cette phrase soupirée une année sur deux: «C’est triste un été sans Coupe du monde, ni même jeux Olympiques…» On notera qu’il avait déjà oublié la Coupe du monde féminine. Mais c’est vrai, un été sur deux, aucun rassemblement planétaire ou européen du football (masculin) n’occupe nos soirées télé et nos discussions en journée. Mais cela n’empêche pas les journaux ou sites spécialisés de nourrir les boulimiques du ballon rond de nouvelles, fausses rumeurs et vrais transferts. Le foot sait capter l’attention.

Et personne ne semble s’étonner d’une autre particularité de ce sport: à l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore où certaines superstars vont jouer cette saison, alors que les championnats…