Edmée Perret-Bugnard s’est éteinte dimanche 8 septembre, alors qu’elle cheminait dans sa 94e année. Un dernier hommage lui a été rendu mardi 10 septembre, en l’église Saint-Laurent à Charmey.

Edmée, dite Mémée, vit le jour le 26 décembre 1925. Elle a grandi à Charmey dans le foyer d’Oscar et Emma Bugnard. Elle avait trois sœurs et un frère. L’enfance fut heureuse malgré le peu de moyens de ses parents. Elle effectua sa scolarité primaire à Charmey, puis elle partit à 15 ans en Suisse allemande pour travailler bénévolement dans une pension. Elle y passa quatorze mois, sans revenir à la maison ni revoir sa famille. Après avoir été vendeuse à la Coop à Charmey, elle travailla à Lausanne dans un commerce de chaussures pendant six ans. A la suite du décès de sa maman, elle rentra dans son…