Le chantier de Sainte-Croix a débuté

Les Fribourgeois avaient accepté le 4 mars 2018 un crédit de 39,5 millions de francs pour l’assainissement et l’agrandissement du Collège Sainte-Croix à Fribourg. Les travaux ont été officiellement lancés hier en présence de la rectrice Gisela Bissig Fasel, du directeur de l’Instruction publique, de la culture et du sport Jean-Pierre Siggen et du directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions, Jean-François Steiert (photoAdrienPerritaz). Ce chantier, qui durera deux ans, permettra d’adapter l’établissement à la croissance du nombre d’élèves. Une attention toute particulière a été accordée aux questions énergétiques, souligne le communiqué du canton. Les mesures d’assainissement permettront une réduction de plus de 50% des besoins en énergie. Pendant les travaux, les…