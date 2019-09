Les Gruériens tiennent à leur fief

Unique halte dans le Sud de ce huitième Groupe E Tour, la 5e et dernière manche de Grandvillard n’a pas échappé aux coureurs du cru. Mercredi soir, sur le plus long (10,7 km) et vallonné (250 m de dénivelé) tracé de l’épreuve, la victoire est revenue à deux habitués des podiums: Jérémy Schouwey (Villars-sous-Mont) et Mylène Schuwey (Châtel-sur-Montsalvens).

Et autant dire que cette ultime manche n’a pas laissé place au suspense, Jérémy Schouwey repoussant le Glânois Damien Girard et le vainqueur final du Groupe E Tour, l’Irlandais domicilié à Berne Daire Bermingham, au-delà de la minute. Scénario identique chez les dames où Mylène Schuwey, 24 ans, n’a laissé que la lauréate du classement général Steffi Trachsel dans la même minute. Il ne faisait pas bon se frotter aux locaux à…