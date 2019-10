«Un point qui vaut de l’or» à Monthey

Monthey - HCBG 7-6 t.a.b. (2-2 3-3 1-1 1-0)

HOCKEY 2e LIGUE. Le nouvel entraîneur du HC Bulle-la Gruyère se voulait optimiste, jeudi dernier dans nos colonnes, quand il évoquait le début de saison à venir. Stéphane Vienne a eu raison de l’être, puisque, vendredi, il a vu ses jeunes protégés arracher un point sur la glace de Monthey, «une équipe qui joue avec 12 ou 13 éléments issus de 1re ligue». Alors certes, le HCBG s’est incliné aux tirs au but (6-6 au terme du temps réglementaire). Mais pour les Gruériens, «ce point obtenu vaut de l’or», savoure leur coach. Et Stéphane Vienne de relever: «Nous voulions que l’équipe soit capable d’être constante de la 1re à la 60e minute, elle l’a été. Preuve qu’elle a grandi. Surtout, j’avais décelé du caractère et un fort mental chez ces jeunes.…