A bon entendeur

Centres commerciaux: la peur du vide

Longtemps considérés comme les temples de la consommation, les centres commerciaux ont aujourd’hui la gueule de bois. Baisse du chiffre d’affaires, moins de fréquentation, surfaces difficiles à louer: comme l’ensemble du commerce de détail, les centres affrontent la redoutable concurrence des achats sur internet, mais aussi les changements d’habitudes des consommateurs. Pour s’en sortir, les centres sont condamnés à se réinventer. Garer sa voiture au parking du centre et remplir son chariot pour les courses de la semaine: jusqu’à récemment, c’était la forme la plus courante de faire ses commissions. Il faut dire qu’en Suisse, les centres commerciaux ont poussé comme des champignons. Entre 2010 et 2018, leur surface commerciale a…