Face aux doutes, des athlètes choisissent la transparence

Un certain nombre d’athlètes, à l’instar du Français Kevin Mayer, prônent la transparence dans la lutte antidopage pour légitimer l’exploit.

Rémi Bonnet a fait le pas en intégrant un programme de suivi public. «Cela m’a libéré mentalement», confie le coureur pro gruérien.

Des doutes qui peuvent aussi concerner les athlètes de la région, hors des radars mais néanmoins favorables à davantage de contrôles.

QUENTIN DOUSSE

ÉTHIQUE SPORTIVE. Face à un problème a priori insoluble, le dopage, face à une suspicion généralisée du public aussi, ils ont choisi de réagir. A leur niveau, celui d’honnête athlète et «victime» collatérale d’un système de lutte inégal et perfectible. Il n’est ainsi plus rare de voir des sportifs révéler publiquement les contrôles antidopage auxquels ils sont soumis. Le…