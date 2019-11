Clara Auderset

née Rolle

BROC

Clara est née le 17 juin 1921 dans le foyer de Nathalie et Honoré Rolle dans le quartier de Bataille, à Broc. Après son école obligatoire, elle exerça l’activité d’aide en pharmacie, puis de serveuse à Estavayer-le-Gibloux, aux Vernes à Pringy et à La Viennoise à Bulle. C’est à la Pinte des Vernes qu’elle fit la connaissance de Charles Auderset, surnommé Zouzou. Ils se marièrent en 1944. Le couple donna naissance à deux enfants, Christiane et André. Après quelques années à Pringy, ils revinrent s’établir à Broc en 1948.

Après avoir arrêté temporairement son activité professionnelle afin d’élever ses enfants, Clara fut engagée chez Nestlé où elle travailla durant vingt-cinq ans. Alors jeune retraitée en 1985, elle perdit son époux.

Clara occupait ses journées avec plusieurs…