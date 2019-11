En hommage à Caroline Charrière

Fondée en juin, l’Association Caroline Charrière organise un concert en hommage à la compositrice fribourgeoise décédée en octobre 2018. Ce samedi (20 h), «son» Chœur de Jade, désormais sous la direction de Céline Latour-Monnier, interprétera le Psaume 27, pour voix de femmes et harpe (2007), ainsi que Le cow-boy et la double crème, pour alto solo et chœur de dames (1996) et Calamity Jane, pour chœur de dames a cappella, une création posthume datée de 2018.

Entre ces deux pièces maîtresses, plusieurs musiciens joueront des compositions de Caroline Charrière: Envol

(2013), pour flûte traversière solo, Du livre pour toi (2003), avec des poèmes de Marguerite Burnat-Provins, le Quattuor

Ophelia (2005), pour quatuor à cordes et Tranquillo –

Agitato (2007), pour saxophone solo et piano.

Peu…