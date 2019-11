Le futnet, ce sport qui progresse entre initiés

PAR QUENTIN DOUSSE

FUTNET. Lorsqu’il fit son apparition en Suisse, et dans le canton au tout début des années 90, le footballtennis avait tout pour plaire et grandir: un sport simple (une salle, un ballon et un filet suffisent), sain et ludique. Seulement voilà: même rebaptisé, le futnet, inventé il y a un siècle en ex-Tchécoslovaquie, n’a pas connu le développement escompté sur sol suisse. La preuve en chiffres: ces vingt dernières années, la discipline a certes gagné une quarantaine de licenciés (environ 300 en 2019), mais elle s’est aussi réduite à douze clubs aujourd’hui. Dont huit ont pris part à la Coupe de Suisse de triple, samedi à Romont (lire ci-dessous).

Une compétition qui dit tout de la situation du futnet en Suisse: à la salle du Bicubic, on a vu peu de public, mais des…