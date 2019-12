«Georges Godel baisse les rentes de 10%»

Ce lecteur raconte les désillusions probables des fonctionnaires liées à leur retraite.

Oh! comme la vie est belle pour ce petit professeur d’école! On ne compte pas les vacances en nombre de semaines, mais en mois. Des places avec salaire garanti à vie, sans oublier les retraites en or.

Oh! comme la vie est belle pour cette infirmière de l’HFR qui, au lieu de s’occuper de ses patients, reste dans son bureau vitré à comptabiliser les points pour facturer les services: LA-Mal oblige! Une piqûre par-ci, trois points, une intraveineuse nourricière, quatre points, un thermomètre par-là, un point c’est tout.

«Les mioches et le sang, c’est pas pour moi», se disait Daniel, qui rêvait comme Lucky Luke de faire régner la loi: il finit gendarme. Après quelques années de service, force est de…