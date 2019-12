Nouvelle création signée Les Diptik

Leur premier spectacle, Hang up, a vu le jour il y a plus de quatre ans et continue de tourner avec succès. Ce vendredi, à L’Arbanel de Treyvaux, Les Diptik reviennent avec leur nouvelle création, Poscriptum. Deux personnages, Brote et Nestor, vivent au centre de tri du Département des mémoires. Ils trient et assimilent les souvenirs, les pensées, les regrets, mais doivent faire face à une arrivée de plus en plus massive de mémoires.

La compagnie Les Diptik est née de la rencontre entre la Fribourgeoise Céline Rey et l’Américain David Melendy. Ils se sont connus à la Scuola Teatro Dimitri, avant de partager la vie du Cirque Monti, où ils ont créé un duo de clowns. Ils ont, depuis, affiné leurs personnages et leur langage, situé entre l’art du cirque, l’humour et le théâtre. EB

