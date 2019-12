Svetlana Alexievitch: voix, littérature et sentiments

Collectif

SVETLANA ALEXIEVITCH: LA LITTÉRATURE AU-DELÀ DE LA LITTÉRATURE

Editions La Baconnière, 176 pages

Prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch est connue pour ses ouvrages puissants sur la guerre, avec La Guerre n’a pas un visage de femme et Les cercueils de zinc, sur Tchernobyl, avec La supplication, et sur la chute du régime soviétique, avec La fin de l’homme rouge. Dans ce livre critique sur son œuvre, sont publiés deux textes inédits, un entretien accordé à une journaliste russe sur la Russie d’aujourd’hui, et son allocution donnée lors de sa réception du titre de docteure honoris causa à l’Université de Genève. Elle y parle de son enfance, vécue dans la foi communiste et de sa méthode unique: le roman basé sur le recueil de témoignages.

