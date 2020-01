Dracula, l’éternel retour

Georges Bess et Bram Stoker

DRACULA

Glénat

Après une sanglante série de la BBC/Netflix, une entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade, des expositions à foison et la réédition de la magnifique adaptation du film de Francis Ford Coppola par Mike Mignola, voilà qu’une nouvelle visite est organisée dans la tombe toujours très remuante de Dracula. C’est le virtuose de la bande dessinée Georges Bess qui tient la pelle cette fois-ci. Le vieux saigneur créé par Bram Stocker retrouve une deuxième – peut-être une centième – jeunesse. Mais celle-là devrait durer.

L’auteur du Lama blanc retranscrit ce roman dans un noir et blanc sombre et somptueux. Sur un fond toujours différent, l’auteur français pose ses vignettes comme on construit méticuleusement une mosaïque. Chaque planche…